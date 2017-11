Opération Nez rouge roulera 11 soirées dans les Basques

Opération Nez rouge roulera 11 soirées dans la MRC des Basques, soit les vendredis et les samedis du 1er au 30 décembre de même que le dimanche 31 décembre, de 21 h à 3 h 30 de la nuit. L’an dernier, les bénévoles ont effectué 250 raccompagnements.

Le comité local de la 21e édition, sous la responsabilité du Groupe Scout de Trois-Pistoles, devra compter sur plus de 200 bénévoles pour rendre les routes plus sécuritaires à l’occasion de cette période des Fêtes. Il bénéficie également de l’appui de partenaires majeurs : la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Sûreté du Québec.

Martin Ouellet, président d’Opération Nez rouge pour Trois-Pistoles et président du mouvement scout dans la région, a remercié les personnes qui dans le passé et encore aujourd’hui contribuent à ce succès. En plus de permettre à de nombreuses personnes de se déplacer en toute sécurité, l’Opération Nez rouge a remis l’an dernier 3 256 $ dans le milieu. Cette année encore, les profits iront aux scouts de Trois-Pistoles et à la maison des jeunes Le Bunker de Saint-Jean-de-Dieu.

Outre le président, le comité local est composé de Thérèse Jean, Damien Sirois, Rosanne Jean, Jeannot Caron, Conrad Lafrance, Réal Malenfant et Jean-Yves Dambroise. M. Ouellet a également présenté les présidentes d’honneur en 2017, Claudie Beaulieu et Sophie Laplante, propriétaires de la Pharmacie Familiprix de Trois-Pistoles. «Nous tenons à souligner toute l’implication des dizaines de bénévoles de notre milieu qui travaillent sans relâche avec l’objectif commun de rendre les routes de notre communauté plus sécuritaires durant cette période de festivités», a mentionné Mme Beaulieu.

La centrale d’appel sera logée comme l’an dernier au local des scouts de Trois-Pistoles et un relais sera aussi localisé à Saint-Jean-de-Dieu. Cette année, un voyage d’une semaine au Club med pour deux personnes sera tiré parmi tous les bénévoles d’Opération Nez rouge inscrits au 1er décembre. Les personnes intéressées à être bénévole, et les gens qui voudront utiliser le service Nez rouge, doivent appeler dans la MRC des Basques au 418-851-1224. Les bénévoles peuvent également donner leur nom à l’adresse courriel trois-pistoles@operationnezrouge.com. Il est aussi possible de s’inscrire en ligne comme bénévole sur le site d’Opération Nez rouge : http://operationnezrouge.com