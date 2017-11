Des pieds bien au chaud pour des familles louperivoises

Les Restaurants McDonald’s du KRTB et Cubik Chaussures collaborent avec la Maison de la Famille du Grand-Portage pour chausser de bottes d’hiver 14 enfants âgés de 8 ans et moins. Il s’agit donc d’une contribution de plus de 1000 $ au total pour les deux entreprises.

«C’est un concept que j’ai amené de mon ancienne région. J’aime redonner à la communauté, la jeunesse c’est ma priorité. La Maison de la Famille cible les familles qui en ont vraiment besoin, c’est une initiative appelée à grandir dans les années futures», a mentionné Pierre Dubillard, propriétaire des Restaurants McDonald’s.

«Nous sommes fiers de ça. Notre boutique est jeune, nous sommes contents de pouvoir s’impliquer dans la communauté», a pour sa part indiqué Martin Girard, copropriétaire de Cubik Chaussures en compagnie de Catherine Bérubé.

«Nous tenons sincèrement à les remercier de ce geste qui réjouira les enfants et soutiendra les parents de familles d’ici», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. «Ce sont toutes des familles monoparentales», a précisé Charles Goulet, intervenant pour l’organisme.