Soirée portes ouvertes au Centre d’études collégiales du Témiscouata

Ouvert depuis aout 2017, le Centre d’études collégiales du Témiscouata tiendra sa toute première soirée portes ouvertes le jeudi 9 novembre entre 19 h et 21 h.

Toute la population est invitée à venir découvrir cet établissement qui permet aujourd’hui d’accueillir les jeunes qui souhaitent poursuivre leur parcours scolaire dans leur région.

Cette soirée est l’occasion idéale pour ceux et celles qui désirent visiter les locaux et en savoir plus sur les programmes d’études collégiales offerts au Témiscouata, soit Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée. Tout sera mis en œuvre pour que vous obteniez les réponses à vos questions, tant sur un programme d’études et ses préalables que sur l’encadrement ou la vie étudiante qu’offre cet environnement d’enseignement des plus conviviaux.

Le Centre d’études collégiales du Témiscouata est situé au 71-A, rue Pelletier, Témiscouata-sur-le-Lac (entrée sur le côté sud de l’École secondaire de Cabano) Pour des informations supplémentaires, communiquez avec Édith Saint-Amand au 418 854-0604 ou edith.saintamand@cectemiscouata.ca

Rappelons que la création de cette nouvelle institution est une initiative conjointe des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup. Le Centre d’études collégiales du Témiscouata accueille présentement sa première cohorte, celle-ci composée d’une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants. Actuellement, le personnel d’information scolaire sillonne le Québec pour en faire la promotion, en plus de rencontrer les élèves de 5e secondaire des écoles du Bas-Saint-Laurent pour leur présenter le centre d’études et ses programmes.