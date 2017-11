Lancement du projet de mise en valeur du chemin du Portage

C’est le 27 octobre dernier, à l’occasion d’un 5 à 7 organisé au Mont-Citadelle de Saint-Honoré-de-Témiscouata, que Patrimoine et Culture du Portage et les membres du comité de travail Inter-MRC ont présenté, devant une salle bondée, les résultats du travail de géolocalisation et de mise en valeur du chemin du Portage effectué au cours des deux dernières années.

Dans un premier temps, les quelque 70 participants présents ont notamment eu l’occasion de satisfaire leur curiosité en ayant accès à diverses sources documentées (cartes anciennes, rapport de géolocalisation, circuits thématiques projetés) traitant du chemin du Portage, qui s’étendait du fleuve St-Laurent (à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage) jusqu’au Fort Ingall à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur de Cabano), en traversant les territoires de Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Les personnes présentes ont par la suite été conviées à assister à des présentations traitant successivement de l’importance du chemin du Portage pour notre région et pays, de l’évolution de son tracé au cours du temps, de la démarche structurée du projet de géolocalisation permettant de redécouvrir certains segments du tracé du chemin des Anglais (Haldimand, 1783), ainsi que du plan quinquennal de mise en valeur de l’incroyable aventure humaine de ceux et celles qui ont construit et marché le chemin du Portage durant le 18e et 19e siècle.

Finalement, les actions préliminaires (an 1, 2018) visant la mise en place d’un circuit récréotouristique, historique et culturel unique au Bas-Saint-Laurent ont été exposées : conception d’une exposition itinérante qui se déplacera dans les lieux publics (écoles, bibliothèques…) du territoire, demande de désignation à titre de Lieux historique auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec et rédaction d’un recueil historique.

En terminant, on vous invite à communiquer avec des membres du comité de travail si vous désirez vous joindre au groupe afin de venir enrichir de vos connaissances et suggestions ce projet d’envergure.