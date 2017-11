Gilbert Plourde expose ses maquettes de navires au Centre commercial

Depuis 2003 pour son projet de retraite, Gilbert Plourde de Rivière-du-Loup construit des maquettes de bateaux de grand format. Il s’est d’abord intéressé aux Bluenose, puis s’est donné quelques autres défis, dont le bateau La Licorne présent dans les bandes-dessinées de Tintin et les caravelles de Christophe Colomb, tous des modèles qu’il a construits lui-même à l’échelle.

Ses œuvres sont exposées du jeudi 2 novembre au dimanche 5 novembre au Centre commercial de Rivière-du-Loup près de la boutique Bout’chou au profit de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

«Ce ne sont pas des ‘’kits’’ de construction de modèles réduits. Je choisis des plans authentiques de bateaux historiques à l’échelle en Europe et je fabrique toutes les pièces moi-même. La condition pour que je les fabrique, c’est qu’ils aient une histoire à raconter», explique M. Plourde. Parfois, il doit doubler l’échelle des plans afin d’en faire de véritables bateaux d’exposition.

Certaines de ses constructions ont demandé plus de 1 000 heures de travail. Il doit commencer par la structure, préparer et couper ses pièces, réaliser le ponçage et la peinture, et ensuite confectionner les différents accessoires comme les cordages et les poulies à petite échelle.

«J’ai mis des lumières programmées dans La Licorne. J’ai aussi installé plusieurs figurines de l’univers des bandes-dessinées de Tintin sur le pont. Ce bateau est inspiré de plans de bateaux de guerre français en 1690», précise le maquettiste.

La Nina, la Pinta et la Santa Maria, les trois navires de Christophe Colomb utilisés à la fin du 15e siècle ont également été construits par ce passionné. C’est feu sa conjointe, Céline Ouellet, qui a confectionné les voiles de ces caravelles. «J’ai perdu ma conjointe au mois de mars dernier. Elle était hébergée à la Maison de soins palliatifs du KRTB. C’est pour cette raison que j’ai décidé de faire une levée de fonds. Le Centre commercial nous a prêté le local», complète Gilbert Plourde.

Trois de ses bateaux seront exposés prochainement à la bibliothèque de Saint-Fabien. Les bibliothèques de Squatec et Saint-Elzéar recevront également l’une de ses œuvres sous peu, après l’exposition du Centre commercial. Gilbert Plourde offre également à l’occasion des conférences à propos de sa passion et de l’histoire des bateaux qu’il a réalisés. Il a déjà trois autres projets en cours de construction dans son atelier.

Le cout d’entrée est de 5$ par adulte et c’est gratuit pour les enfants. Toutes les sommes recueillies seront remises à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, située à Rivière-du-Loup. Il est possible d’entrer en contact avec M. Plourde au 418-862-2495.

Voici l’horaire détaillé de l’exposition au Centre commercial de Rivière-du-Loup: