Le Collège Notre-Dame présente sa Journée 3D

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup tiendra sa traditionnelle Journée 3D le samedi 11 novembre, de 9 h à 15 h. Cette journée à la fois informative et ludique s’adresse aux élèves de 6e année de la région et à leurs parents qui souhaitent en connaître davantage sur le Collège.

Lors de cette journée de découverte et de familiarisation, les parents assistent à des rencontre d’information et visitent le Collège. Pour leur part, les jeunes parcourent les installations et rencontrent le personnel et des élèves du Collège. Ils prennent aussi part à des activités d’exploration des services, des options et des programmes éducatifs, parascolaires, socioculturels, artistiques, scientifiques, technologiques et sportifs. Les élèves et leurs parents obtiennent ainsi des réponses justes et précises à leurs questions, en prévision de l’entrée au secondaire à l’automne 2018.

Les parents désirant inscrire leur enfant à la Journée 3D peuvent le faire en contactant la direction du Collège Notre-Dame par téléphone au 418 862-8257, par courriel à l’adresse sylvieparadis@collegenotredame.ca ou en visitant le collegenotredame.ca.

Réputé pour sa tradition d’excellence, le Collège présente chaque année un des meilleurs taux de persévérance scolaire et de réussite aux examens ministériels au Québec. Il accueille annuellement 500 élèves de la première à la cinquième secondaire. Près de 80 jeunes proviennent de l’extérieur de la région.