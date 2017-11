Noël Chez nous arrive à grands pas

Les festivités de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup débuteront dès le 2 novembre dans le secteur du Centre commercial, situé sur le boulevard Armand-Thériault. Parade, feux d’artifice, repas de Noël, marché de Noël et danse sont encore au rendez-vous cette année pendant les 4 jours de l’évènement, qui se déroule du 2 au 5 novembre.

Deux chapiteaux blancs ont été installés du côté est du Centre commercial, où se trouvent en été les manèges de Beauce Carnaval afin d’accueillir toutes ces activités. «Je le vois comme une formule gagnant-gagnant nous profiterons des installations sanitaires du Centre commercial et cela nous permet de rester au sec en cas de pluie. Nous avons un meilleur drainage qu’au parc du Campus-et-de-la-Cité. La collaboration entre les différents partenaires permettra de faire de cet évènement un succès», a commenté Yves Blanchet, président de Noël Chez nous. Selon lui, il y a trois grands incontournables lors de ces festivités : le marché de Noël, la parade de Noël et les feux d’artifice.

Vers 19 h 30 le 2 novembre, les visiteurs pourront assister à un spectacle du Chœur du Fleuve de Rivière-du-Loup, dirigé par Brigitte Godet qui se déroulera sous le chapiteau Ray Réfrigération.

De plus, dès 18 h 30 le 4 novembre, le défilé de Noël circulera dans les rues du centre-ville, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Il partira de la rue Fraserville, empruntera la rue Saint-Elzéar en direction est et descendra toute la rue Lafontaine jusqu’au boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Il se dirigera ensuite vers le boulevard Armand-Thériault et terminera son parcours tout juste devant le Centre commercial de Rivière-du-Loup. À 21 h 30, c’est un rendez-vous à l’arrière du Centre commercial pour les feux d’artifice.

Le lendemain dès 10 h se déroule le brunch musical de Noël sous le chapiteau. À 16 h 30, il sera possible d’assister au départ du Père Noël pour le Pôle Nord sous les feux d’artifice derrière le Centre commercial.

D’autres activités telles que des rencontres avec le Père Noël, du karaoké et de la danse font aussi partie de la programmation. Le marché de Noël ouvrira ses portes le 3 novembre de 13 h à 21 h, le 4 novembre de 10 h à 19 h et le 5 novembre de 10 h à 16 h. Une soixantaine d’exposants y présenteront leurs produits, ce sera le moment pour sélectionner des cadeaux en vue des Fêtes.