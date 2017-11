Grande fête de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles

La Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) invite la population à venir célébrer son 40e anniversaire de fondation les 11 et 12 novembre prochain. Les activités se tiendront au Centre culturel de Trois-Pistoles.

À cette occasion, il sera notamment possible de visiter une prestigieuse exposition sur les cartes géographiques anciennes, de participer à un atelier de généalogie et d’assister à une lecture théâtrale sur le vécu de nos ancêtres en 1808.

La population est invitée à venir voir une prestigieuse exposition de cartes anciennes les 11 et 12 novembre, de 13 h à 16 h 30, illustrant l’évolution du territoire canadien, généreusement prêtée par le Dr Christian Allen Drouin. Grand collectionneur, le Dr Drouin présentera également une conférence intitulée Le Canada un pays au nom et à la géographie variable. La conférence du Dr Drouin aura lieu le dimanche 12 novembre, à 13 h 30 et sera suivie du lancement de la revue L’Écho des Basques à la salle Édith Martin, au Centre culturel de Trois-Pistoles.

Rino Bélanger présentera un atelier sur la généalogie où les participants pourront apprendre comment construire un arbre généalogique à partir des outils disponibles dans la salle de recherche de la SHGTP. L’atelier sera suivi d’une lecture théâtrale portant sur le vécu de nos ancêtres présentée par de jeunes artistes de la région. L’atelier de généalogie se déroulera de 13 h à 15 h 30, suivi de la lecture théâtrale de 15 h 30 à 16 h dans les locaux de la Société, au Centre culturel de Trois-Pistoles. C’est gratuit pour tous.