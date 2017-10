Appui financier à la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac offre une contribution financière de plus de 7 500 $ à la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, à raison de 2 500 $ annuellement pour 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Cette contribution fait suite à la demande envoyée en mai dernier à toutes les municipalités sur le territoire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Elle s’inscrit également dans le cadre de la première campagne de financement annuelle de la Fondation lancée en juin, l’objectif de la campagne étant de 50 000 $ pour l’année 2017-2018.

Ce montant servira entre autres à fournir repas et vêtements aux élèves issus de familles défavorisées. Il sert aussi à défrayer les couts d’activités scolaires, parascolaires et civiles permettant le développement personnel de l’élève, sa motivation ainsi que la qualité de ses apprentissages.

En plus des contributions municipales, les montants amassés proviennent des activités organisées par la Fondation, que ce soit le souper de crabes ou steak, le tournoi de golf bénéfice et le défi de la course du carton. S’ajoute à cela les contributions d’entreprises et les dons du public.