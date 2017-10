Un Festival du cannabis s’organise au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent accueillera vraisemblablement le premier festival du cannabis au Québec du 30 juin au 2 juillet prochain. L’organisateur pistolois Mikael Rioux souligne que l’accent sera mis sur l’éducation et la sensibilisation aux effets thérapeutiques du cannabis sur la santé humaine.

«On entend beaucoup parler de la légalisation à des fins récréatives, mais ça occulte toutes les informations sur les aspects thérapeutiques du cannabis médicinal. On parlera du côté récréatif dans une optique de prévention», précise M. Rioux. À noter que la date prévue pour la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada est le 1er juillet 2018.

Il souhaite également amorcer une discussion concernant le côté environnemental de la culture du chanvre. Cette plante s’étale et étouffe les mauvaises herbes et son odeur forte éloigne les insectes. Aucun insecticide ni pesticide n’est donc nécessaire pour la faire pousser et sa fibre est biodégradable.

Mikael Rioux ne cache pas que le Festival servira également à exercer des pressions politiques auprès du gouvernement afin qu’il privilégie un modèle coopératif pour la production du cannabis plutôt que des mégas serres. «On souhaite qu’une coopérative regroupe les producteurs, consommateurs et travailleurs dans chacune des régions au Québec », précise-t-il. Il cite l’exemple des microbrasseries pour illustrer ses propos. La plateforme de diffusion d’informations principale sera la page Facebook «Festival du Cannabis». Un site web est également en développement.

Pour le moment, le comité d’idéation du festival, qui comprend une demi-douzaine de personnes, a retenu trois emplacements où tenir l’évènement dans la région du Bas-Saint-Laurent. «On ne veut pas stresser les gens inutilement, on attendra que l’endroit soit sécurisé avant d’en parler davantage», complète l’organisateur.

Ce dernier souligne que les festivaliers de l’Éco-fête ne se trouveront pas en terrain inconnu. La formule d’ateliers, de conférences et de discussions retenue sera semblable à celle du défunt évènement qui prenait place à Trois-Pistoles. La programmation du Festival du cannabis devrait être dévoilée au début du printemps, au mois de mars.