La campagne d’Halloween de Leucan est de retour pour une 19e année

Pour une 19e année, Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, annonce le retour de la campagne d’Halloween de Leucan et invite les établissements à y participer.

En 2016, plus de 31 000 jeunes des régions de Québec, Chaudières-Appalaches et Charlevoix, du Bas Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie, avaient trimbalé la tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween, récoltant plus de 100 000 $ pour leurs amis atteints de cancer.

L’argent amassé permet à Leucan d’offrir plusieurs services de soutien à l’enfant atteint et à sa famille, dont le service de sensibilisation scolaire, qui permet d’accompagner l’enfant afin qu’il puisse poursuivre sa vie scolaire malgré la maladie et un service d’animation en salles de jeux en centre hospitalier pour les enfants qui doivent subir leurs traitements à l’hôpital.

«L’accès à la salle de jeux de Leucan m’aide à traverser cette épreuve. Les bricolages et les jeux proposés par les adorables éducatrices me permettent d’être dans le moment présent et de moins anticiper mes traitements de chimiothérapie», affirme Ulysse, 5 ans, membre de Leucan.

Plus de 160 écoles, garderies et CPE font déjà partie du mouvement pour l’édition 2017. Les écoles et les établissements préscolaires qui souhaitent s’y inscrire peuvent encore le faire. Il suffit de contacter le bureau de Leucan Région Québec au quebec@leucan.qc.ca ou de visiter le www.tirelires-leucan.com.

Le soir du 31 octobre prochain, soyez généreux en voyant la tirelire rouge de Leucan. Faites partie de cette grande vague de solidarité et soutenez les enfants atteints de cancer et leur famille. Il est également possible de faire un don à la campagne en visitant www.leucan.qc.ca