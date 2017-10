Éric Forcier de l’école secondaire de Cabano lauréat national Forces Avenir

Le Gala Forces Avenir au secondaire s’est tenu le jeudi 5 octobre au Capitole de Québec et Éric Forcier, technicien en travaux pratiques à l’école secondaire de Cabano, a remporté le titre de lauréat national Forces Avenir, dans la catégorie Personnel engagé.

L’implication d’Éric Forcier dans son milieu de travail va au-delà de ses tâches régulières, il s’engage dans la vie scolaire et parascolaire de son école. Il est, entre autres, à l’origine du projet Serre-Vie, une serre communautaire qui permet aux élèves de parfaire leurs connaissances dans la culture maraichère et à l’ensemble de l’école d’avoir quotidiennement, à sa disposition, des collations santé. Ce projet a d’ailleurs été sélectionné l’année dernière par Forces Avenir.

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tient également à souligner d’autres finalistes, provenant de ses écoles, dans diverses catégories du programme Forces Avenir.

De plus, les prix coup de cœur et les lauréats régionaux dans la catégorie Élève engagé sont Louanne Marquis de l’école secondaire de Cabano, Kamille Monosiet de l’école secondaire de Dégelis et Fabrice Thériault de l’école secondaire du Transcontinental. Dans la catégorie Élève persévérant, on retrouve Laura Belzile de l’école secondaire de Dégelis et Rosemarie Lévesque de l’école secondaire du Transcontinental.

La Boutique de Noël de l’école secondaire du Transcontinental et les déjeuners de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs ont remporté les honneurs de la catégorie Projet engagé. Dans la catégorie Personnel engagé, le travail de Martin Côté de l’école secondaire du Transcontinental a aussi été souligné.