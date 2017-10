15 $ l’heure, on le mérite

À l’heure actuelle, une personne travaillant à temps plein au salaire minimum n’arrive pas à joindre les deux bouts. Augmenter le salaire minimum profite à ceux et celles qui en ont vraiment besoin.

Qui sont les travailleurs et travailleuses au salaire minimum? Plus de 40 % des personnes travaillant au salaire minimum ont plus de 25 ans; il ne s’agit donc pas que d’emplois étudiants. Les femmes représentent quant à elles 57 % des gens payés moins de 15 $ l’heure : la hausse du salaire minimum contribue donc aussi à sortir les femmes de la pauvreté.

Cette hausse causerait-elle des fermetures d’entreprises? Lorsqu’il y a eu des hausses de salaire minimum importantes au Québec, on n’a pas vu le taux de fermeture d’entreprises augmenter mais bien diminuer. Des pertes d’emplois importantes ne se sont jamais matérialisées dans les villes, états et pays qui ont augmenté le salaire minimum de façon importante.

«Pour Québec solidaire Rivière-du-Loup – Témiscouata, il ne fait aucun doute que 15 $ de l’heure, on le mérite. Il ne faut pas avoir peur de l’affirmer. Si toutes les personnes gagnant moins de 15 $ de l’heure signent la déclaration au onmerite15.ca, ensemble nous pourrons changer les choses», déclare Goulimine Cadôret, co-porte-parole de Québec solidaire Rivière-du-Loup – Témiscouata.