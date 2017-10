Raynald Pelletier veut un troisième lien entre Lévis et Québec

Raynald Pelletier de Pohénégamook se rend souvent à Québec. De plus, après avoir consulté des entreprises de transport, le retraité souhaite former un comité dans l’est de la province qui pourrait faire pression pour la réalisation d’un troisième lien routier entre Lévis et Québec.

«Je voyage beaucoup, je fais des transports pour des personnes handicapées ou malades qui ont besoin de se déplacer dans les hôpitaux de Québec», a expliqué l’homme de 90 ans.

M. Pelletier propose même un tunnel entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent comme troisième lien entre Lévis et Québec. «Le cout d’expropriation serait moindre, il n’y aurait pas d’entretien l’hiver et la structure de la route durerait plus longtemps», soutient-il. Raynald Pelletier ne connait pas cependant le cout d’un tel projet et la comparaison avec un troisième pont.

«Je désire former un comité dans l’Est du Québec», a-t-il rappelé. Les personnes intéressées par son projet peuvent le contacter au numéro de téléphone 418-859-2503 ou à l’adresse courriel : raypelletier1819@gmail.com.