Le Trophée Otium pour Caroline Castonguay

Caroline Castonguay, diplômée en Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu le 5 octobre dernier le trophée Otium, prix Excellence du volet académique collégial, remis lors de la 18e conférence annuelle de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), qui se tenait à Drummondville.

Ce prix, accompagné d’une bourse de 500 $, reconnait, aux niveaux collégial et universitaire, une étudiante ou un étudiant qui démontre au cours de ses études un intérêt pour le loisir municipal par ses travaux ou son implication.

Décrite par ses enseignants comme dynamique, autonome et très organisée, Caroline Castonguay a terminé sa formation technique en optant pour le parcours accéléré, prouvant ainsi la qualité de sa candidature. Le parcours accéléré en Gestion et intervention en loisir permet à un étudiant de réduire jusqu’à deux ans la durée de sa formation.

Au sein de sa cohorte, Caroline se distinguait également par sa rigueur, son engagement, son bon jugement, sa détermination ainsi que son professionnalisme. Investie dans ses études et passionnée par le monde municipal, elle fut responsable de la logistique, du recrutement et de la supervision des bénévoles lors de la 5e édition du Rendez-vous québécois du loisir rural lors de son stage de fin d’études à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. Sa candidature avait été déposée par l’enseignante Manolya Tükeli.