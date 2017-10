Le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles ouvre ses portes

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Pistoles ouvrira ses portes à la population le dimanche 15 octobre, entre 11 h et 16 h dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies qui se déroule dans tout le Québec du 8 au 14 octobre, sous le thème «La prévention, c’est bon! C’est dans la cuisine que ça se passe!».

Cette activité familiale permettra à tous de visiter la caserne 51, sise au 289 rue Notre-Dame Est à Trois-Pistoles. Sur place, les jeunes pourront vivre l’expérience «pompier» en revêtant de petits habits et chapeaux et en réalisant un parcours tracé spécialement pour l’occasion. Dérouler un boyau, frapper avec un maillet, courir en évitant des obstacles et finalement manier une lance avec précision sont autant de tâches à accomplir pour les courageux qui feront le trajet.

Outre cette animation, les pompiers présents feront visiter les différents véhicules d’urgence, tels que le camion autopompe, le camion-citerne, l’unité de désincarcération, l’unité d’urgence et même le véhicule tout-terrain servant aux sauvetages hors-route qui sera sur place. Les présents pourront assurément répondre à toutes les questions entourant la prévention incendie, en plus de fournir des trucs et conseils sur le sujet.

Pour toute question, il est possible de contacter Denis Lauzier, préventionniste au Service de sécurité incendie, au 418 851-2219 poste 4254.