Une journée réussie au Centre-Femmes du Grand-Portage

Dans le cadre de la Journée nationale des Centres de Femmes, le 3 octobre dernier, le Centre-Femmes du Grand-Portage a tenu une journée d’activités qui s’est culminée par le tirage d’un vélo pour femme offert par la Ville de Rivière-du-Loup.

La journée a débuté par un diner ayant pour thème «Les centres de femmes à quoi ça sert ?» où les femmes ont pu échanger sur ce que la ressource leur apporte dans leur vie. Ce fut l’occasion de partager, de se solidariser, et de mieux connaitre l’étendu du travail des Centres de Femmes.

Par la suite, l’équipe de travail a procédé au tirage pour ses membres d’une bicyclette gracieusement offerte par la Ville de Rivière-du-Loup. Gagné à l’occasion d’un tirage au sort par les représentants de la Ville lors d’un congrès de l’UMQ (Union des municipalités du Québec), le vélo pour femme, d’une valeur de 2 000 $ devait être remis pour servir à la communauté. Ayant pignon sur rue à Rivière-du-Loup depuis plus de 35 ans, l’organisme est vite apparu comme étant incontournable pour bénéficier de ce vélo.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage vise l’éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de condition féminine. C’est un lieu d’appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.