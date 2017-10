Nouvelle entrée au Centre commercial Rivière-du-Loup

Le Centre commercial Rivière-du-Loup accroit son accessibilité́ au mail. Dès maintenant, les clients ont la possibilité d’entrer dans le mail via une 7e entrée.

Afin d’offrir davantage de commodité́ à la clientèle et surtout de rendre l’accessibilité́ au mail plus facile et accueillant, nous avons converti la sortie d’urgence située près de Tigre Géant en entrée régulière.

«Les nouveaux concepts à grande surface offrent une sortie unique à leur commerce soit directement par le stationnement. Donc, pour faciliter l’accessibilité́, nous avons ajouté une entrée qui sera plus conviviale pour toute notre clientèle.» Affirme Guy Thibault, Directeur du Centre.

Le Centre commercial Rivière-du-Loup souhaite la bienvenue à tous et bon magasinage.