Avis d’ébullition préventif : Secteur Saint-François

Un bris rapidement réparé cet avant-midi a entraîné un arrêt temporaire de la distribution d'eau dans le quartier Saint-François. Comme la pression d'eau a diminué sous les seuils établis pendant cette période, un avis d'ébullition est en vigueur.

Veuillez donc faire bouillir l’eau de façon préventive 2 minutes à gros bouillons, pour une période de 48 heures. Ceci est une mesure automatique de précaution après une interruption d’eau.

Suivez la carte ci-dessus pour le secteur touché. Globalement : Tout le secteur derrière l'hôpital (des Pruches, Mélèzes, de Chauffailles, etc), le développement Casgrain - D'Amours, la rue Fraserville de la Sucrerie jusqu'à Lafontaine et le quadrilatère compris entre Saint-Jean-Baptiste, Lafontaine (en excluant la rue Lafontaine, de Fraserville en descendant), Jeanne-d'Arc et Saint-Pierre.