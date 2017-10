Aide financière de 202 000 $ pour GO Usinage

Un peu moins d'un an et demi après l’incendie qui a complètement ravagé ses anciens locaux, l’entreprise pistoloise GO Usinage, propriété de l’entrepreneur Michel Ouellet, est en croissance. Le gouvernement du Canada lui a d’ailleurs récemment accordé une aide financière de plus de 200 000 $ pour la soutenir dans ses projets.

Cet appui servira concrètement à l’acquisition d’équipements de production (centre d’usinage, tourne numérique, plieuse, fraiseuses, etc.) qui permettront à l’entreprise de Trois-Pistoles d’améliorer sa productivité et d’assurer son expansion.

«Depuis l’évènement malheureux de 2016, le milieu nous a grandement appuyés, et la contribution financière du gouvernement du Canada nous aidera à concrétiser nos objectifs de croissance. L’acquisition d’équipements encore plus performants constitue un grand pas dans ce sens», a déclaré M. Ouellet.

Les fonds accordés proviennent du Programme de développement économique du Québec.

David Lametti, le député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bain, a d’ailleurs souligné la résilience et le sens des affaires de Michel Ouellet.

«Au lieu de baisser les bras, M. Ouellet a décidé de reconstruire et de miser l’innovation. Il a ainsi consolidé des emplois dans sa région. Le gouvernement est très fier de l’encourager dans la poursuite de ses projets futurs», a-t-il déclaré.

Fondée en 2015, GO Usinage est la seule entreprise du Bas-Saint-Laurent à offrir une méthode de trempage des métaux qui permet d’augmenter la résistance et la durabilité des pièces.

