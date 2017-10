Des Calinours s’éveillent à la lecture

Depuis l’automne 2016, le CPE-BC les Calinours, grâce à une subvention de la MRC du Témiscouata et du ministère de l’Éducation, a développé, dans ses 3 installations de même que dans 33 ressources en milieu familial un projet novateur d’éveil à la lecture.

Dans le cadre de ce projet, le CPE les Calinours, en partenariat avec l’organisme communautaire Acti-familles, a formé plus de 30 éducatrices à l’animation de lecture dirigée avec le personnage Ylitou. Les éducatrices, autant en installations qu’en milieux familiaux, ont animé plus de 200 de ces ateliers de lecture.

De plus, le CPE a distribué plus de 1000 livres à sa clientèle par l’entremise de ses Croque-livres. S’inspirant de l’approche «Prends un livre ou donne un livre», l’initiative des Croque-livres est un réseau de boites de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.

Pour s’assurer d’un approvisionnement suffisant en livres, le CPE les Calinours était fier de confirmer le 21 septembre, un partenariat avec Service Accès-Emploi par le biais de l’entreprise d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale Livre’Avenir lui garantissant un apport régulier en livres.

Tous les services offerts à Livr’Avenir sont dispensés par les employés en formation et ce, dans un contexte d’apprentissage au 856 rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac : café Internet, librairie de livres usagés, service de location de costumes, vente d’accessoires de musique et de café biologique équitable, réparation de livres, recyclage de textiles et un service de réparation informatique.