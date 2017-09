Une rencontre entre la France et le Kamouraska pour l’agroforesterie

Sous l’invitation du préfet de la MRC de Kamouraska et vice-président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Yvon Soucy, une délégation de la Fédération nationale des communes forestières de France (FNCOFOR) a profité de la tenue du congrès de la FQM pour visiter le Kamouraska les 26 et 27 septembre.

Cette visite était orchestrée sous les thèmes de la gouvernance locale et de l’agroforesterie. «La région du Bas-Saint-Laurent a développé, depuis 2005 un partenariat et des liens étroits avec la FNCOFOR. Plusieurs projets, issus de ces opérations se sont d’ailleurs concrétisés dans nos municipalités et dans notre MRC, tel que le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska», souligne M. Soucy.

Les représentants de la FNCOFOR ont fait la visite du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et ont assisté à une présentation des activités et services de Biopterre, et plus spécifiquement de leur implication dans le développement de la filière mycologique. En plus de découvrir le village de Kamouraska, la délégation s’est aussi arrêtée à La Pommetterie de Saint-Gabriel-de-Kamouraska, à Saint-Gabriel-Lalemant, pour visiter l’atelier de conditionnement des champignons forestiers, déguster et échanger avec l’instigatrice du projet, Diane Lavoie. La délégation s’est également arrêtée à Mont-Carmel pour discuter des différents projets de la municipalité inspirés des missions exploratoires effectuées en France, telles que l’installation d’une chaufferie collective et la formation d’une forêt communale.

Au cours de leur visite, les représentants de la Fédération ont pu apprécier le caractère unique de l’Édifice Claude-Béchard, un projet exemplaire en construction écoresponsable en bois, inspiré de la Charte du bois du Québec.

La délégation française poursuit sa mission au Québec par un volet régional dans la région de Montmagny ainsi que par une participation active au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, qui a lieu à Québec du 27 au 30 septembre.