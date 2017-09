Une première réussie pour les Assemblées Citoyennes des Trois-Pistoles

Le mardi 19 septembre, près d’une cinquantaine de personnes étaient réunies dans le cadre de la première des Assemblées citoyennes des Trois-Pistoles qui a eu lieu au Caveau de Trois-Pistoles. Le sujet retenu lors de cette soirée, il y en aura deux autres, a été le système alimentaire dans la MRC des Basques.

Véritable espace de consultation et discussion, l’initiative permet aux citoyens et citoyennes de s’exprimer sans partisanerie politique sur les enjeux qui les touchent dans leur municipalité. Ainsi, suite à une période de discussions où sont proposés divers sujets, un vote est effectué sur celui qui sera retenu et débattu.

Pour l’occasion, des élus, dont le maire de Trois-Pistoles Jean-Pierre Rioux, s’étaient aussi déplacés. «Ça nous a agréablement surpris, nous avions des attentes, d’une vingtaine de personnes, mais une cinquantaine, dont cinq des sept élus de Trois-Pistoles, c’est une excellente réponse», s’est réjoui l’un des membres organisateurs, Sébastien Rioux.

Plusieurs projets et idées ont donc été proposés lors de l’assemblée, notamment celui d’une liste répertoriant les arbres fruitiers présents sur le territoire Basques. «De cette façon, l’initiative viendrait diminuer le gaspillage en évitant de perdre les fruits qui ne sont pas récoltés», ajoute M. Rioux.

À la demande des élus présents, un rapport de la soirée sera publié et transmis au conseil municipal. Le document sera aussi diffusé sur Internet où il sera possible de le consulter. Ces assemblées se veulent un outil parallèle aux organes municipaux. Elles offrent même aux différents conseils de les utiliser pour tester une idée ou un projet.

«Nous souhaitons créer un espace de discussion, c’est une structure ouverte et c’est toute la population des Basques qui y est conviée», termine Sébastien Rioux.

La prochaine assemblée devrait avoir lieu en janvier prochain.