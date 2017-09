Cocktail d’accueil des nouveaux arrivants à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles convie les nouveaux arrivants à un cocktail d’accueil le 29 septembre à 16 h à la salle du Conseil de ville, au deuxième étage de l’hôtel de ville au 5, rue Notre-Dame Est.

Pour l’occasion, le maire leur remettra la pochette d’accueil contenant une multitude informations sur les services et infrastructures présents sur le territoire. De plus, les élus et partenaires présents pourront faire connaissance avec ces nouveaux pistolois.

Pour participer à cette activité, il suffit de contacter Nathalie Allaire, adjointe administrative, au 418 851-1995 poste 4221 s’inscrire d’ici le lundi 25 septembre 16 h. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la Politique d’accueil des nouveaux arrivants de la Ville de Trois-Pistoles et est organisée conjointement avec Univers Emploi des Basques.