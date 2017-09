Une nouvelle caserne de 1,2 M$ à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Après huit années d'attente, Saint-Alexandre-de-Kamouraska a enfin pu inaugurer sa toute nouvelle caserne incendie le 17 septembre devant environ 200 personnes, dont plusieurs pompiers d'autres brigades de la région qui se sont déplacés pour l'occasion.

La KamEst, qui compte 45 pompiers, peut ainsi bénéficier d'un bâtiment neuf, où se tiendront éventuellement des formations et des rencontres. «Les pompiers avaient besoin d'avoir plus d'espace pour travailler. La construction d'une caserne se fait en équipe. Je remercie tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour permettre à ce projet de se réaliser», a commenté Robin Laplante, directeur du Service de sécurité incendie KamEst.

Le cout maximal admissible de ce projet a été établi à environ 1,2 M$. Le gouvernement du Québec y contribuera à la hauteur d'environ 800 000$. Le reste du financement sera assuré par la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. On notait également la présence des maires de Saint-Joseph-de-Kamouraska et de Saint-André, Roland Leroux et Gervais Darisse, qui comptent des casernes satellites de KamEst.

La mairesse de Saint-Alexandre, Anita Ouellet Castonguay, s'est montrée émotive lors de l'inauguration officielle. Elle a été aux premières loges de ce projet depuis le tout début il y a huit ans, alors qu'elle était conseillère municipale, puis ensuite en tant que mairesse. «Ce projet c'est un peu comme mon bébé. Elle était attendue cette caserne», a-t-elle commenté, après la coupure du ruban.

La nouvelle caserne est d'une superficie de 591 mètres carrée et est localisée au 617, route 289 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Elle compte quatre portes de garage pour les véhicules incendie, deux bureaux, une aire d'accueil, des salles multifonctionnelles, un vestiaire, des douches et une cuisinette.