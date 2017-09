Conférence sur le revenu de base à Dégelis

Le comité Revenu de base Témis (RBT) vous invite à un 5 à 7 le 22 septembre, 17 h à l’Hôtel 1212 situé au 612, avenue Principale à Dégelis. On vous y présentera la conférence-action «Revenu social s’il nous plait !»

Le thème de cet événement sera le concept d’un revenu universel et inconditionnel dans nos sociétés contemporaines, entamant ainsi la 10e Semaine internationale du revenu de base qui fera valoir ce concept dans diverses activités semblables à travers le monde du 18 au 24 septembre 2017.

L’événement est gratuit mais on accepte toute contribution volontaire pour couvrir les frais et poursuivre les objectifs de revendication et de promotion d’un revenu social universel garanti. Café, jus, encas, grignotines et hors-d’œuvres seront offerts gracieusement.

Pour réserver une place (nécessaire pour planifier les amuse-gueules) ou pour toute question concernant cet événement, veuillez contacter le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata, 418-853-2975, rasst.droit@yahoo.ca.