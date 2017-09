Rivière-du-Loup en mode 3.0

La Ville de Rivière-du-Loup a présenté ce jeudi ses tout nouveaux outils technologiques incluant un site web revampé, un service de clavardage ainsi qu’une application pour les téléphones et tablettes numériques. Rivière-du-Loup se met en mode 3.0 L’adresse même du site web a été modernisée, les citoyens et internautes étant invités à visiter désormais le VilleRDL.ca afin d’accéder à l’ensemble des informations concernant la Ville. « Nous lançons aujourd’hui de nouveaux outils modernes qui répondront aux attentes des citoyens et rendront nos communications avec eux encore plus efficaces, plus directes, en plein dans l’esprit de la ville intelligente. J’espère qu’ils seront nombreux à visiter, régulièrement, notre site web et à télécharger l’application. Ces outils sont là pour eux », souligne d’entrée de jeu le maire Gaétan Gamache. Le résultat est le fruit d’un travail de longue haleine, alors que les sites web municipaux sont appelés à contenir une énorme quantité d’information. « Notre objectif, explique David Lemelin, directeur des communications, était d’offrir aux citoyens une fenêtre ouverte sur la Ville. Le site est complet, convivial, facile à consulter et les outils que nous y ajoutons, à savoir le clavardage et l’application, font en sorte que nos citoyens seront branchés à leur Ville comme jamais. » Parmi ces nouveautés, on trouve notamment : une carte interactive, pour localiser les services et principaux sites de loisirs;

un calendrier des activités municipales, sportives, culturelles et sociales;

une boîte de clavardage, pour communiquer directement avec un représentant de la Ville;

une section complète sur les services aux entreprises;

une page sur les camps de jour;

une page consacrée à la Finale des Jeux du Québec;

des services en ligne regroupés, incluant l'achat de permis;

une section Publications, pour retrouver facilement les règlements, procès-verbaux, avis publics et autres;

une page InvestirRDL.ca pour pouvoir faire affaire avec la Ville ;

une page Bienvenue à Rivière-du-Loup pour les nouveaux résidents.

D’une facture visuelle complètement transformée, très actuelle, l’esthétique est épurée, moderne et les images y occupent une place fondamentale, contribuant à créer l’atmosphère, à transmettre la couleur louperivoise. Les informations y sont organisées pour que la recherche soit intuitive, celles-ci sont divisées en trois grandes catégories : services, loisirs et Ville.

Clavardez en direct

Parmi les changements majeurs, le clavardage fait son apparition dans la panoplie de la Ville. Ainsi, le citoyen n’a qu’à ouvrir la boîte de discussion pour converser directement avec le personnel de la Ville. « Le clavardage répond à une demande et à une réalité toute actuelle. C’est, au fond, un service comparable au téléphone, mais qui correspond aux tendances technologiques de plus en plus répandues », commente Robin Labrie, gestionnaire des technologies de l’information à la Ville.

Application VilleRDL

La Ville de Rivière-du-Loup adopte également un nouvel outil : une application pour les tablettes et téléphones intelligents. Moyen sûr et rapide d’être mis au courant des nouveautés, de recevoir les avis, les communiqués et autres, l’application peut être téléchargée sur l’AppStore ou GooglePlay en recherchant simplement VilleRDL. L’application VilleRDL permet également d’envoyer des images (signalement de bris, requêtes, etc.) ou encore de répondre à des sondages publiés par la Ville.