Un espace de travail collaboratif disponible au Témiscouata

Le 13 septembre, la MRC de Témiscouata, en collaboration avec la SADC, a présenté l’espace de travail collaboratif Rabaska aménagé au cout de 40 000 $. Ces locaux et des équipements sont offerts en location à la journée ou au mois à des travailleurs autonomes ayant des besoins à court terme pour démarrer ou développer leur entreprise.

Six espaces de travail individuels sont offerts. Les utilisateurs ont aussi accès à un espace privé pour des rencontres d’équipe, une salle de repos commune, une salle de conférence et de visioconférence de 15 personnes, sans oublier certains services de télécommunication (Internet, téléphonie et télécopie). La tarification est de 25 $ pour une journée, 65 $ pour une semaine et 175 $ pour un mois.

Les locaux sont situés dans l’édifice Saint-Viateur du complexe de la MRC de Témiscouata dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. D’ailleurs, les utilisateurs pourront également bénéficier d’un accompagnement et de conseils de professionnels en développement économique des deux organismes.

«Nous souhaitons ainsi encourager et appuyer les travailleurs de même que les jeunes entrepreneurs dans leurs parcours professionnels. La MRC de Témiscouata a injecté dans ce projet une somme de 35 000 $ tandis que la participation de la SADC de Témiscouata s’élève à 5 000 $.

Pour faire une réservation en ligne de l’espace de «coworking» Rabaska, il faut se rendre sur la page : espacerabaska.ca