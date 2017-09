Le défi de l’Automne à Grand Pas

«L’Automne à Grands Pas» est un défi intermunicipal qui regroupe les municipalités de Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Hubert, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Arsène, Notre-Dame-du-Portage, L'Isle-Verte, Saint-Antonin, Trois-Pistoles et Saint-Épiphane. L’activité a pour but de faire marcher ou courir le plus grand nombre de gens possible dans les municipalités respectives.

L’évènement qui en est à sa onzième édition s’adresse à tous les citoyens des communautés participantes et des environs. L'objectif est de réunir 500 marcheurs et coureurs lors de cette journée.

La municipalité qui aura le plus grand nombre d’inscriptions en fonction de sa population se verra décerner le trophée de «L’automne à grands pas» qui est remis à l’enjeu chaque année.

L’inscription et le départ se font entre 10h et 13h00 selon les municipalités participantes. Vous êtes donc attendus en grand nombre.