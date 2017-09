Modifications de circulation pour la tenue du 5e Défi Everest

Les organisateurs du Défi Everest et la Ville de Rivière-du-Loup tiennent à préciser les détours de circulation qui prendront place à l’occasion du Défi Everest, afin de permettre aux participants de prendre d’assaut la côte Saint-Pierre en toute sécurité et ainsi relever le défi pour lequel ils s’entraînent depuis déjà plusieurs mois.

Chaque année, la tenue du Défi Everest et du Macadam Ultra amène certaines modifications à la circulation, qui s’additionnent cependant cette année aux travaux en cours. Voici donc précisément les entraves à prévoir dans le secteur ces prochains jours :

Jeudi 14 septembre : nivelage de sécurité du parcours

Afin d’optimiser l’expérience des participants et minimiser les risques, particulièrement pour le Macadam Ultra qui se tient nuit et jour, la Ville procédera au remplissage des trous détectés dans la côte.

Fermeture complète de la rue Saint-Pierre, des rues Sainte-Anne à Saint-Henri (intersection Saint-Henri ouverte)

Vendredi 15 septembre dès 15 h et samedi 16 : Macadam Ultra

Les participants au Macadam Ultra circuleront par un corridor en bordure ouest de la rue Saint-Pierre, à compter de 15 h le vendredi. Les résidents du secteur des Érables / Laval ne pourront traverser ce corridor et devront donc utiliser la rue des Rosiers pour circuler.

Fermeture complète de la rue Saint-Pierre : Sainte-Anne jusqu’avant l’intersection de Laval

Intersection Laval fermée du côté ouest (secteur des Érables)

Dimanche 17 septembre : Défi Everest

Comme par les années passées, la côte sera fermée le temps du Défi, le dimanche.

Fermeture complète de la rue Saint-Pierre, des rues Sainte-Anne à Saint-Henri (intersection Saint-Henri ouverte)

Les citoyens qui n’ont pas à se rendre dans le secteur immédiat pendant cette période sont conviés à plus simplement emprunter les artères Fraserville, Armand-Thériault, Hôtel-de-Ville ou Lafontaine pour circuler d’un quartier à l’autre.

Voici quelques informations essentielles à noter :

Les résidents du secteur des Érables / Laval devront circuler via la rue des Rosiers, pour l’ensemble des trois périodes d’entrave;

École Saint-François-Xavier : les parents devront utiliser l’ouest de la rue Saint-Henri et le haut de la rue Saint-Pierre pour se rendre à l’école ce jeudi et pour la fin des classes vendredi;

Sur la rue Frontenac, une circulation locale sera maintenue près du boulevard Armand-Thériault pour atteindre la garderie et le pavillon Taché (Cégep);

Le Cégep, tout comme les arénas, pourra aussi être joint en arrivant de l’est par les rues Sainte-Anne ou Frontenac.

Finalement, le quartier général de l’organisation sera cette année situé en haut de la côte. Les participants qui devront utiliser un véhicule pour se rendre sont conviés à se stationner dans les emplacements du secteur, notamment au Collège Notre-Dame, qui a accepté de prêter son stationnement à l’organisation, et en bordure de la rue Saint-Henri.

Le Défi Everest est un événement rassembleur, qui unit des centaines de participants dans un objectif commun, au bénéfice de la communauté et de l’adoption de saines habitudes de vie. Malgré la réfection de la côte Saint-Pierre, très attendue, tout sera mis en œuvre pour permettre le bon déroulement de l’événement et minimiser autant que possible les conséquences pour chacun.