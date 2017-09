La bibliothèque Françoise-Bédard s’engage pour l’alphabétisation

La bibliothèque Françoise-Bédard a profité de la Journée internationale de l’alphabétisation du 8 septembre pour rappeler à la population louperivoise son implication auprès des adultes ayant des difficultés en lecture.

Ainsi, la bibliothèque offre la collection «Lectures pour tous», constituée de livres sélectionnés pour leur facilité de lecture et leur accessibilité à un vaste public. Lectures pour tous propose des romans et des ouvrages documentaires portant sur une foule de sujets : cuisine, sports, croissance personnelle, animaux, voyages, etc.

La bibliothèque travaille également en collaboration avec l’ABC des Portages, un organisme en alphabétisation. Ces dernières années, plusieurs rencontres et ateliers ont été réalisés avec les personnes inscrites aux formations d’ABC des Portages. Le dernier projet en date est la création d’un biblio-club de lecture pour lecteurs débutants, soutenu par l’entente de développement culturel intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications.

Pour en savoir plus sur la collection «Lectures pour tous» ou sur les animations offertes aux participants des organismes en alphabétisation ou en francisation, contactez Mme Sylvie Michaud, à sylvie.michaud@ville.riviere-du-loup.qc.ca ou au 418 867-6669.

Quant à l’organisme en alphabétisation ABC des Portages, on peut joindre Anne Paquette au 418 862-9998 ou lui écrire à abcdesportages@hotmail.com, afin d’avoir plus d’informations.