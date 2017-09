Fraserville : du village linéaire à la ville industrielle

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit la gestionnaire des programmes culturels et patrimoniaux à la Ville de Rivière-du-Loup, Julie Martin, le 21 septembre à la Maison de la culture dès 19 h 30.

Son sujet de mémoire de maitrise à l’Université Laval portait sur l’histoire de la formation du village et de la ville de Fraserville au 19e siècle. Elle est connue pour avoir, à titre de chargée de projet, réalisé en 2010 une exposition virtuelle sur l’histoire du chemin de fer pour le Musée du Bas-Saint-Laurent.

Elle a aussi travaillé sur différents projets de recherche et de mise en valeur du patrimoine local, de circuits touristiques, d’inventaires architecturaux, de synthèses historiques et d’études de potentiel archéologique pour différents mandataires, dont l’organisme Ruralys et le ministère de la Culture et des Communications avant d’occuper son poste actuel dans l’administration municipale.

Un deuxième volet à la présentation portera sur Georges Ouimet, portrait d’un bâtisseur car sa vie et ses réalisations ont marqué le paysage urbain louperivois.