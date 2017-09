Entrée gratuite au parc national du Lac-Témiscouata

L’accès aux 24 parcs gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sera gratuit aujourd’hui (le 9 septembre) à l’occasion de la 8e présentation de la Journée des parcs nationaux du Québec. Le parc national du Lac-Témiscouata et le parc national du Bic seront du nombre.

Ce samedi s’inscrit dont comme le moment idéal pour rassembler parents et amis, prendre un bon bol d’air pur et s’imprégner des plus beaux paysages naturels du Québec.

«Les Québécoises et les Québécois ont raison d’être fiers de leurs parcs nationaux, a déclaré le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. C’est une richesse inestimable et elle leur appartient. J’espère qu’ils seront nombreux à saisir l’occasion offerte par la Journée des parcs nationaux pour découvrir ou redécouvrir les trésors de ces territoires protégés.»

TÉMISCOUATA

Au parc national du Lac-Témiscouata, l’équipe vous attend toute la journée en randonnée ou en compagnie de nos passionnés. Au Grand Lac Touladi, les jeunes sont attendus à 10 h et 13 h pour devenir de petits biologistes. Au Jardin des mémoires, venez discuter archéologie en avant-midi et observer le pygargue à tête blanche en après-midi. De plus, dans tous les secteurs, les locations d’embarcations nautiques sont réduites à 50 %.

JOYAUX À PRÉSERVER

La visite des parcs nationaux permet de retomber en amour avec la beauté infinie du Québec et rappelle l’importance de conserver ces joyaux naturels pour les générations futures. Cette journée spéciale est aussi l'occasion de se retrouver aux premières loges des actions de conservation dans ces territoires protégés. Une simple rencontre avec un garde-parc naturaliste éclairera les visiteurs sur le travail colossal réalisé sur le terrain et qui a un impact majeur sur la préservation de ces écosystèmes extraordinaires.

LAISSEZ-PASSER À GAGNER

La Journée des parcs nationaux du Québec pourrait aussi faire de vous l’un des 10 chanceux ou chanceuses qui remporteront chacun une paire de cartes annuelles Réseau Parcs Québec. Ces laissez-passer leur ouvriront les portes de tous les parcs nationaux du Québec pendant un an, sans frais et sans limite. Inscrivez-vous jusqu’au 9 septembre à sepaq.com/journeedesparcs.