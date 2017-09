1,5 M$ pour l'aménagement d'une nouvelle salle communautaire à Saint-Cyprien

Le gouvernement du Québec contribuera à la transformation de l'église de Saint-Cyprien en salle communautaire. Cela permettra à la fois de répondre aux attentes du milieu en matière de services communautaires et de combler un important besoin d'espaces de rencontre pour les citoyens.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, a annoncé aujourd'hui une aide financière de près de 1,5 million de dollars du gouvernement du Québec pour ce projet. La Municipalité complétera le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 2,1 millions de dollars.

«Depuis l'incendie qui a ravagé l'ancienne salle communautaire, les citoyens de Saint-Cyprien avaient besoin d'un nouveau lieu de rassemblement sécuritaire et convivial pour la tenue d'activités communautaires et récréatives. Je suis fier de l'appui du gouvernement pour la réalisation de ce projet qui renforcera le sentiment d'appartenance des résidents à leur collectivité», a souligné Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

«Voilà une journée grandiose qui vient concrétiser un projet issu d'un partenariat ambitieux porté depuis 2009 par une multitude de bénévoles et enrichi par des consultations citoyennes. Notre église deviendra ainsi une salle communautaire répondant aux besoins déterminés par le milieu», a commenté Michel Lagacé, maire de la Municipalité de Saint-Cyprien.

FAITS SAILLANTS

La transformation de l'église de Saint-Cyprien en salle communautaire nécessite différentes interventions, dont l'ajout d'un portique vitré et d'un accès indépendant pour les personnes à mobilité réduite, la réfection des murs extérieurs, de la fenestration et de la toiture, la restauration des locaux techniques, ainsi que le réaménagement du chœur de l'église en espace scénique.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM). En vertu de ce programme, le coût maximal admissible de ce projet a été établi à 2 133 700 $. Le gouvernement du Québec verse une contribution financière de 1 493 590 $.

Ce programme permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.