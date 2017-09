Carole-Anne Pelletier brigue la vice-présidence de la Relève de la CAQ

La Kamouraskoise Carole-Anne Pelletier est candidate à la vice-présidence féminine de la Commission de la relève de la Coalition Avenir Québec en vue de son congrès prévu les 23 et 24 septembre à Granby. Elle est la seule candidate à avoir annoncé ses intentions et sera donc élue par acclamation.

Âgée de 20 ans et native de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, elle étudie au baccalauréat en droit-MBA coopératif à l’Université de Sherbrooke depuis maintenant un an. Elle s’implique auprès du Club de droit des affaires et d’investissement de sa faculté où elle fait l’apprentissage du milieu juridique.

Durant son parcours collégial, elle a d’ailleurs été présidente de l’association étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup. Elle a participé à deux reprises au Forum étudiant, une simulation parlementaire, où elle a d’abord été présidente du Conseil du trésor en 2015, puis porte-parole de l’opposition en finances l’année suivante.

Carole-Anne a toujours eu un fort intérêt pour l’implication politique et elle avait participé à l’implantation d’un club caquiste à l’Université de Sherbrooke l’automne dernier. Elle a pris la décision de s’engager officiellement au printemps dernier.

Issue d’une famille agricole, elle souhaite contribuer à développer la position de sa formation politique en agriculture, notamment en ce qui a trait aux terres agricoles. «L’agriculture est un moteur économique névralgique dans plusieurs régions du Québec et je souhaite amener mon point de vue au sein de la relève caquiste. On a beaucoup à gagner en région», ajoute-t-elle.

Aspirante à la vice-présidente femme de l’aile jeunesse de la CAQ, elle souhaite évidemment travailler à améliorer la place des femmes en politique en favorisant les opportunités et la condition féminine au sein du parti. La Commission de la Relève de la CAQ représente tous les membres du parti âgés entre 16 et 30 ans inclusivement.