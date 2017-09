La route 291 et le chemin Taché Est seront reconstruits à Saint-Hubert

Des travaux routiers de grande envergure auront lieu dans les prochains mois à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Le député-ministre Jean D’Amour, flanqué du maire de la municipalité Gilles Couture, a annoncé le projet de reconstruction de la route 291 et du chemin Taché Est au montant de plus de 6,8 M$, ce mardi 5 septembre.

En plus de la reconstruction de la route 291 et du chemin Taché Est, sur près de 2 km, les travaux permettront de changer les conduites d’aqueduc et d’égout, de refaire et de bonifier le réseau pluvial, ainsi que de réaménager l’intersection des deux routes. L’objectif est d'assurer un nouveau carrefour sécuritaire et adapté à son environnement.

«Je me réjouis de pouvoir annoncer que nous en sommes dans les dernières étapes vers la réalisation de ce projet, qui constitue un enjeu important pour les citoyens de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. À terme ces travaux permettront aux citoyens de la région de pouvoir compter sur un aménagement de la route modernisé, sécuritaire et efficace», a indiqué Jean D’Amour.

Les chantiers devraient s’ouvrir cet automne et se conclure en novembre 2018. Si le gouvernement du Québec assumera la grande partie des couts, la municipalité devra aussi faire sa part. Celle-ci est estimée à plus ou moins 20 %, soit environ 1,3 M$.

«Je suis fier de la participation de notre municipalité à ce projet qui permettra d’adapter l’intersection de ces deux routes au noyau urbain de notre municipalité», a souligné le maire Gilles Couture. «Il s’agit de bonnes nouvelles, notamment en termes de fluidité du réseau routier, mais aussi pour la qualité de vie pour de nombreux citoyens.»

Jean D’Amour a réalisé cette annonce au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Laurent Lessard, et au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux. Ces deux ministères sont impliqués dans ce dossier.