La légalisation du cannabis dans le collimateur des psychiatres

Ils sont jeunes, ils sont curieux, ils n’ont pas froid aux yeux et, à leur majorité, ils pourront consommer du cannabis en toute légalité dès juillet 2018. La vie est belle, non ? Pas tout à fait, protestent les psychiatres du Québec. La légalisation du cannabis exposera les jeunes à des risques importants en matière de santé mentale. Fumer du pot ? Pas avant 21 ans, clament-ils.

Le psychiatre louperivois et chef du département de psychiatrie, Jean-François De la Sablonnière, est catégorique. Le cannabis est le principal vecteur de psychoses chez les adolescents. «Dans les salles d’urgence, le lien est évident. Il y a deux semaines, alors que j’étais de garde, sur cinq patients qui se sont présentés avec une perte de contact avec la réalité, trois d’entre eux étaient des consommateurs de cannabis ! Il y a une disproportion évidente.»

Selon le professionnel de la santé, les recherches scientifiques révèlent que le cerveau humain se développe jusqu’à l’âge de 25 ans. Pendant cette période cruciale de maturation, la consommation de cannabis augmente considérablement le risque de psychose. Fumer un joint alors que le cerveau est en pleine maturation décuple les chances de maladies mentales.

PSYCHOSES

Depuis 2004, les études démontrent hors de tout doute les liens entre le développement du cerveau, la consommation de cannabis et le développement d’une maladie chronique comme la schizophrénie. Un risque qui augmente de 400 à 700 % chez les jeunes consommateurs.

«Consommer du cannabis une seule fois avant l’âge de 18 ans double le risque de schizophrénie. En consommer une quarantaine de fois avant l’âge de 18 ans, ce qui est peu, l’augmente par sept», soutient le psychiatre. Fumer du cannabis durant cette période revient à jouer à la roulette russe.

«En même temps, il y a une partie de la loterie qui appartient à la vie, répond le Dr De la Sablonnière. Il y a des déclencheurs de ces maladies qu’on peut éviter et on doit réaliser que la drogue qui précipite le plus de psychoses, qui est la plus liée à l’augmentation de la schizophrénie, c’est le cannabis. C’est la drogue qui va perturber le plus les fonctions cérébrales.»

MYTHES

Le psychiatre reconnait que la criminalisation n’a pas fonctionné. Pour lui, la légalisation n’est donc pas un problème en soi, en autant que la consommation ne s’en trouve pas banalisée. Au-delà de l’image de légèreté associée à la marijuana, en partie incarnée par le premier ministre Justin Trudeau, le véritable portrait du cannabis est la psychose.

Jean-François De la Sablonnière s’en prend donc aux mythes qui entourent la consommation de marijuana.

«On entend que ce n’est pas grave puisque ça va être légal, que le cannabis sera de bonne qualité puisqu’il sera contrôlé et donc moins dangereux, qu’il s’agit d’un produit naturel et que ce n’est pas pire que l’alcool. Comprenez-moi bien, l’alcool ne crée pas de psychose, le pot oui ! L’alcool n’a pas le même impact sur le cerveau.»

Ce dernier rappelle que 50 % des psychoses induites se transforment en psychoses chroniques, ce qui aura un impact tant chez les jeunes que dans le système de santé. «On va augmenter le fardeau de la maladie mentale, on va «scrapper» des vies, on va augmenter le fardeau sur les soins médicaux, en urgence et en services psychiatriques.»

RECOMMANDATIONS

Dans un réseau déjà saturé, où les ressources ne suffisent plus à la tâche, l'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) s’attend à une hausse notable de consultations. L’AMPQ a donc déposé une série de recommandations, dix au total, dans le but de limiter les impacts chez les jeunes.

Limiter l’âge légal de consommation à 21 ans constitue un compromis admet Jean-François De la Sablonnière, permettant de réduire les impacts. L’AMPQ recommande aussi d’interdire la production de cannabis à des fins non médicales au domicile, de déterminer une concentration maximale de THC et d’en obliger l’indication lors de l’achat.

Les professionnels de la santé s’inspirent aussi de ce qui se fait actuellement avec l’industrie du tabac pour en contrôler la vente, c’est-à-dire interdire toute forme de publicité. «On doit exclure tout élément de marketing, on doit retirer la «coolitude» liée à la consommation de cannabis et qui fait des ravages chez les adolescents.

L’AMPQ propose aussi d’adopter un modèle de distribution qui n’est soumis à aucune logique de profit. Exit donc la SAQ. L’Association suggère également de développer un programme d’éducation dans le cursus des études, de développer des outils pour les parents, de déployer des campagnes de publicité visant à débanaliser l’utilisation du cannabis et d’assurer un financement adéquat aux provinces afin d’assurer des ressources additionnelles.

L’Association a présenté la semaine dernière son document lors des consultations publiques sur la légalisation du cannabis qui ont eu lieu à Rimouski. Actuellement, on ne connait pas encore le mode de distribution du cannabis «récréatif», mais il est déjà écarté que la SAQ, les pharmacies et les dépanneurs soient mis à contribution. C’est plutôt le «privé encadré» qui serait privilégié par le gouvernement du Québec.