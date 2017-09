Un nouveau défi pour Gilles Morin

Reconnu pour ses exploits personnels et sportifs, Gilles Morin, athlète natif de Saint-Eusèbe, effectuera une descente audacieuse en fauteuil roulant, le 9 septembre entre 13 h 30 et 16 h, à Témiscouata-sur-le-Lac.

Il s’engagera dans la côte de la rue Commerciale Sud, quartier Notre-Dame-du-Lac, entre le chemin du Détour et le cimetière paroissial, sur une distance de 0,9 km. La circulation sera alors interdite aux automobilistes et aux piétons. Elle sera redirigée vers le chemin du Détour pour la durée de l’évènement. Gilles Morin remercie d’ailleurs la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour son appui moral et technique.

Ancien membre des équipes québécoise et canadienne de basketball en fauteuil roulant, auteur et conférencier, l’homme de 54 ans désire commémorer par ce défi d’envergure, le 35e anniversaire de la tragédie qui l’a rendu paraplégique, un accident de la route survenu le 11 juillet 1982. «Cet accident a changé le cours de ma vie, dont j’ai dû reprendre le contrôle. Cette prouesse en fauteuil roulant n’est pas différente des autres. Elle symbolise l’audace et le dépassement de soi, bref, une autre façon de contrôler ma destinée», de mentionner Gilles Morin.

Il a aussi réalisé un documentaire intitulé «Ébloui par la nuit» qui relate le grave accident qu’il a subi, les épreuves qu’il a dû traverser et ses réalisations, une optique d’information, de sensibilisation et de prévention.

Reconnaissant du soutien qu’il reçoit des gens d’ici et qui sont des acteurs déterminants de son parcours, Gilles Morin invite toute la population témiscouataine à venir l’encourager lors de son défi, le 9 septembre dès 13 h 30. La journée se conclura en musique avec Rino Bossé.