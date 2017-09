Course à la direction du NPD: Guy Caron accumule les appuis

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Guy Caron, annonce un autre appui de taille à sa campagne à la direction du NPD. Karine Trudel se range derrière la candidature de M. Caron.

La députée de Jonquière, Karine Trudel, est très impressionnée par la qualité de la campagne de Guy Caron. «Comme moi, Guy représente une circonscription du Québec en majorité rurale. Il saisit très bien les enjeux de l’économie régionale, tel le bois d’oeuvre et l’importance de la gestion de l’offre pour nos producteurs», affirme Mme Trudel.

Députée fédérale depuis 2015, Karine Trudel est porte-parole du NPD pour Postes Canada. Elle est également la porte-parole adjointe en matière Éthique et Travail.

«J’appuie Guy Caron parce qu'il comprend la réalité des régions du Québec. Guy a l’expérience qu’il nous faut et il est le mieux placé pour unir toutes nos forces au pays», ajoute Mme Trudel.

L’appui de la députée du Québec, s’ajoute aux nombreux autres appuis d’élus et d’anciens élus de partout au pays. Rappelons que l’ancienne chef du NPD Alexa Mcdonough, de la Nouvelle- Écosse, Jean Crowder, de la Colombie-Britannique, Peter Tabuns, Janet Solberg, Chris Charlton, Howard Hampton et Shelley Martel de l’Ontario, Lorne Nystrom et Lia Storey-Gamble de la Saskatchewan, Yvon Godin du Nouveau-Brunswick, et Robert Aubin, Anne Quach, Ruth Ellen Brosseau et Rosane Doré-Lefebvre du Québec appuient Guy Caron à la direction du parti.

«Karine Trudel est une rassembleuse qui défend avec vigueur les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis très fier d'avoir son soutien. Son appui s’ajoute aux nombreux autres de partout au pays, une démonstration concrète de ma capacité à unir les progressistes du Québec à ceux du reste du pays afin de former le premier gouvernement NPD en 2019», affirme M. Caron.