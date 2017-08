Portes ouvertes sur les fermes du Québec : 15 ans, ça se fête!

Pour une quinzième année consécutive, des milliers de visiteurs pourront, à la faveur d’une balade à la campagne, célébrer l’agriculture québécoise, de 10 h à 16 h, le dimanche 10 septembre prochain, à l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes.

À Saint-Mathieu-de-Rioux, à la Ferme l’Abitibienne, vous serez chaleureusement reçus par Mélanie Duquette et Alexandre Anctil. Ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur savoir-faire en production ovine. Vous pourrez aussi participer au Circuit des découvertes sur la production ovine et vous régaler des produits de la ferme.

Cette année, les Portes ouvertes à la ferme au Bas-Saint-Laurent se dérouleront sous la présidence d’honneur de Yvonne Plourde. Native de Saint-Simon, elle a été copropriétaire de la Ferme Cimon inc. au Bic. Pionnière du Syndicat des agricultrices du Bas-Saint-Laurent, qui fête ses 30 ans cette année, Mme Plourde a agi à titre de présidente du Syndicat de 1991 à 1994, et s’est investie principalement dans deux dossiers, soit : la réalisation d’un portrait du vécu des agricultrices de la région et l’implantation du Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA). Son but ultime a toujours été de faire progresser la situation des femmes en agriculture en contribuant au maintien d’un milieu rural prospère, permettant aux familles de bien vivre de leur métier. Les Portes ouvertes sur les fermes sont une opportunité de faire découvrir nos milieux de vie et de partager la passion qui anime les artisans de l’agroalimentaire à la population en général.

La journée Portes ouvertes sur les fermes permettra, comme à chaque année, de visiter gratuitement des installations agricoles dans toutes les régions du Québec, de se familiariser avec différents animaux, équipements et étapes de production, tout en découvrant la provenance des aliments.

Visites des fermes et de leurs installations, dégustations de produits de la région, démonstrations, animation, jeux, etc., l’activité a lieu beau temps, mauvais temps. Des chapiteaux ou des tentes sont prévus sur la plupart des sites. Les visiteurs pourront également trouver un abri, au besoin, dans les bâtiments de ferme.

Découvrez le nouveau look du site Web de l’événement en visitant le portesouvertes.upa.qc.ca pour connaître tous les détails.