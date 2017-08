Jardin des Pèlerins : un nouveau parcours à la découverte du biologique

Le Jardin des Pèlerins a inauguré récemment son parcours découverte le «Biocéquoi». Méditatif, éducatif, interrogatif, le parcours est une invitation à observer, comprendre et vivre l’agriculture biologique et la biodiversité.

Avec l’aide d’un plan de la ferme, les visiteurs sont invités à marcher d’une parcelle à l’autre en 12 étapes. À chaque station se trouvent des fiches thématiques qui soulignent des éléments techniques, mais qui attirent aussi l’attention sur ce que les visiteurs peuvent observer ou sentir dans chaque lieu.

«Le «Biocéquoi» est un projet né de la demande des clients du Jardin des Pèlerins. Les visiteurs sont nombreux à s’arrêter au kiosque durant l’été et plusieurs expriment le souhait de visiter les parcelles de production ou demandent des explications sur les méthodes utilisées » de mentionner madame Andrée Deschênes, copropriétaire avec madame Anne Fortin. «Avec ce parcours, nous répondons à cette demande, en plus de faire connaître nos produits et d’utiliser notre ferme pour amener les gens à comprendre un peu plus l’agriculture biologique», poursuit-elle.

Les visites, d’environ 45 minutes, sont possibles les mardis, jeudis et samedis, entre 10h et 15h du 10 juillet au 16 septembre, au coût de 5 $ plus taxes par personne. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Réservation nécessaire pour les groupes au 418-493-1063.