Des séjours instructifs et valorisants à l'Auberge la Clé des Champs

Grâce à l’implication financière de 22 entreprises d’affaires de la région de Rivière-du-Loup, la clientèle de l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien a bénéficié d’une programmation améliorée mettant en évidence les attraits touristiques régionaux et le développement des sens liés aux besoins des personnes vivant avec des limitations.

Ainsi, plus de 225 clients provenant de l’Est du Québec et de la région Québec ont eu le loisir de visiter plusieurs attraits dont des promenades en ponton, du camping, des activités de baignade de canot, le Bullarium, les activités au parc Blais, la maison de cannettes, la cabane à sucre et autres activités instructives.

«La programmation reflète la volonté de nos clients de vivre des expériences diverses et instructives tout en mettant en lumière l’implication d’un personnel dévoué», a signifié Alain Denis, président.

La venue de ces clients provenant de l’extérieur amène dans la localité et dans la région un impact économique très appréciable tant pour les commerçants que les responsables d’attraits. Le Camp de vacances permet la création de plus de 30 emplois étudiants et un budget d’opération d’au-delà de 1 million par année.

Soulignons que l’Auberge reçoit les clientèles vivant avec des limitations physiques, intellectuelles, en santé mentale et vivant avec le spectre de l’autisme à l’année soit pour des vacances de répit ou de dépannage au besoin.

L’Auberge est le seul Centre de vacances et de répit durant toute l’année dans l’Est du Québec et dont l’infrastructure répond entièrement aux normes du Code du bâtiment et de l’Association des Camps du Québec.