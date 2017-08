Info Dimanche fête ses 25 ans !

Il y a de cela 25 ans aujourd'hui, le premier volume de la première édition du journal Info Dimanche était distribué à votre porte. Un quart de siècle plus tard, la passion et l’intégrité qui ont toujours été le leitmotiv de ses artisans sont encore au rendez-vous.

C’est le 16 aout 1992 qu’ont été distribués les premiers exemplaires de ce qui est aujourd'hui le plus important (et imposant) hebdomadaire de la région. Fondé par Michel Chalifour, Gilles Lortie, Paul Thibault et Serge Gagnon, Info Dimanche a été vendu en 2007.

Ce sont Hugo Levasseur et Martin Morissette (alors directeur des ventes) qui en ont pris les rênes avec Caroline Levasseur à titre de partenaire. Sous leur impulsion, Info Dimanche s’est ancré dans une stratégie papier-web-mobile qui lui assure aujourd’hui une pénétration inégalée dans les foyers du KRTB.

Distribué à plus de 31 000 copies, présent sur le web avec infodimanche.com visité plusieurs centaines de milliers de fois par mois, Info Dimanche assure une présence marquée sur les réseaux sociaux, notamment avec Facebook alors que plus de 15 000 personnes y suivent l’actualité d’ici.

C’est à ce titre qu’Info Dimanche s’apprête à renforcer sa présence multiplateforme.

25 ANS

Info Dimanche c’est 25 ans d’histoire, 25 ans de proximité. Dès la première édition, vos préoccupations ont été au coeur même de nos pages. Une attention particulière a toujours été portée à vous présenter des nouvelles centrées sur les gens d’ici, plus particulièrement sur vos réussites et les grandes réalisations du KRTB.

La proximité est un thème cher à Info Dimanche. Une valeur partagée par l’ensemble des 24 employés et qui s’exprime dès l’achat d’une petite annonce, comme d’une campagne de publicité, ou encore lors d’une rencontre avec l’un de nos journalistes.

Vous avez une histoire à partager, nous sommes à votre écoute:

