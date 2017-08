Fin de la construction au Camping KOA Bas-Saint-Laurent

Après plus de 5 ans de durs labeurs et plus de 5 M$ en investissements, Thomas Gagnon, président et copropriétaire du Camping KOA Bas-Saint-Laurent, est fier d’annoncer la livraison des 24 derniers sites 5 services. Cela porte la capacité d’hébergement du camping à près de 250 sites, dont 8 cabines.

Pas moins de 350 000 tonnes de roc ont dû être déplacées. La montagne a été descendue de près de 40 pieds et a été entièrement remodelée en plateaux de manière à fournir à la clientèle une vue spectaculaire sur le Lac et le mont St-Mathieu. Toutes les infrastructures sont souterraines : plus de 10 kilomètres de fils et tuyaux ont été enfouis. Certains fils électriques ont un diamètre supérieur à 5 centimètres.

De manière à protéger la clientèle et le lac St-Mathieu, une usine de traitement pour l’eau potable et une usine de traitement des eaux usées ont été construites. Les deux usines sont informatisées. Un test automatisé de l’eau potable est effectué chaque 15 minutes et, lorsqu’un problème est détecté, le responsable est immédiatement averti par messagerie texte.

Rien n’a été ménagé. En plus d’être situé directement sur le lac St-Mathieu, de nombreux équipements sont disponibles à la clientèle, notamment une piscine chauffée avec glissade, des jeux d’eau, une pataugeoire pour les petits une trampoline géante, une aire de jeux, un minigolf, et une piste de BMX. Pour les jours avec une température moins clémente, une grande salle de 32’ x 80’ avec terrasse a été construite et dipose d’équipements de fitness, de son et de cinéma.

Près de 400 arbres ont été transplantés sur le site et quelques platebandes de fleurs ont été construites.

« Poursuivre des travaux d’une telle ampleur pendant que le camping demeure ouvert a demandé une planification de tous les instants. Il a fallu se tenir proche de notre clientèle et s’ajuster constamment pour gérer les dérangements occasionnés par les travaux», lance Martin Bruneau, gérant et copropriétaire.

Classifié 5 étoiles et récipiendaire du prestigieux prix de Camping de l’année au Québec, Camping KOA Bas Saint-Laurent compte 250 sites dont 8 cabines toutes équipées. Camping KOA Bas-Saint-Laurent est franchisé de KOA (Kampgrounds of America), le plus important réseau de campings au monde.