Un instant magique à Rivière-du-Loup

Une photo à couper le souffle, prise au bon endroit et au bon moment, il n’en fallait pas plus pour que le passage de Mathieu Dupuis, photographe pour le National Geographic, à Rivière-du-Loup enflamme les réseaux sociaux le 5 aout.

Il s’est arrêté dans la région dans le cadre d’une grande tournée du Québec pour National Geographic. Mathieu Dupuis travaille présentement sur un projet de livre de photographies grand format à paraitre au printemps 2018 sur le Québec.

Il voyage au quatre coins du Québec dans un camion aménagé en station photographique. La photo qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière a été croquée sur le vif dans des circonstances bien particulières. «Je m’étais stationné toute la journée au quai à Rivière-du-Loup pour faire du travail de bureau, étant donné qu’il n’y avait pas de potentiel photographique cette journée-là. J’ai pris ça relax. Quelques minutes avant le coucher de soleil, j’ai vu que le ciel se dégageait et j’étais un peu plus alerte. On a pu voir des percées de lumière. Cinq minutes avant qu’il ne se couche, la lumière a créé un arc-en-ciel du côté de Rivière-du-Loup. Je suis sorti dehors rapidement et j’ai eu le temps de prendre une ou deux photos. J’étais au bon endroit, au bon moment», constate-t-il.

En quelques minutes seulement, l’arc-en-ciel avait disparu, tout comme les teintes rosées du ciel. La vie dans un camion lui fait vivre sa destination autrement. Aussi bien dire qu’il est sur le terrain 24h/24. «J’ai toujours aimé les magazines et les grands dossiers de reportage. Après de nombreuses années d’efforts et de travail acharné, j’ai réussi à faire ma place. C’est une passion d’enfance», complète Mathieu Dupuis. Ce dernier pratique la photographie depuis 18 ans.

Il était également dans les parages pour Québec maritime. En juin dernier, il avait également séjourné au Bas-Saint-Laurent pour prendre des photos de l’Ile aux Lièvres et des iles du Pot à l’Eau-de-vie. Il est possible de suivre le voyage de Mathieu Dupuis au Québec par l’intermédiaire de sa page Facebook, Mathieu Dupuis Photographe.