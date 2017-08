Le camp de jour toujours aussi populaire à Rivière-du-Loup

Le camp de jour de la Ville de Rivière-du-Loup pour l’été 2017 tirera bientôt à sa fin, soit le 11 août. En nouveauté cette année, à la demande de nombreux parents, une semaine supplémentaire a été ajoutée du 14 au 18 août pour un certain nombre d’enfants.

Plusieurs parents n’avaient aucun endroit où faire garder leurs enfants entre la fin du camp de jour et le début des classes. Selon les disponibilités des animateurs, qui sont des étudiants, et le budget alloué, 150 places ont été offertes pour la semaine du 14 au 18 août, afin de permettre aux jeunes de passer une semaine supplémentaire au camp de jour.

Le nombre d’inscriptions au camp de jour augmente sans cesse chaque année, d’après Maxime Marchand, coordonnateur à la vie de quartier au service des loisirs de la ville de Rivière-du-Loup. À son entrée en poste il y a quatre ans, il dénombrait 325 inscriptions, comparativement à 474 cet été.

Ces jeunes des écoles primaires de Rivière-du-Loup, répartis dans les quartiers de Saint-François, Saint-Ludger et Parc Cartier/Centre-Ville, ont été divertis par 51 animateurs et coordonnateurs.

ACTIVITÉS ET SORTIES

Les enfants ont pu profiter d’une multitude d’activités autant dans la région qu’à l’extérieur, notamment au Camp Richelieu Vive la Joie, à l’Aquarium de Québec, à Mirgovah et à la plage de Pohénégamook. En plus des nombreuses journées thématiques organisées par les animateurs, les enfants ont eu la chance de visiter des résidences de personnes âgées, de faire du jardinage et même de visiter le Manoir Fraser, où ils ont créé des œuvres qui seront d’ailleurs exposées cet automne.

Les plus sportifs ont pu participer à des camps de sports, et les musiciens à des camps spécialisés en musique en collaboration avec l’École de musique Alain-Caron. Des ateliers d’arts et de science étaient également offerts tout au long de l’été.

Avec une popularité aussi grandissante, le camp de jour sera assurément de retour l'été prochain!