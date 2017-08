Le centre communautaire de Lac-des-Aigles sera rénové

Le centre communautaire de la municipalité de Lac-des-Aigles, le Pavillon du Lac, pourra finalement être amélioré et rénové. Le gouvernement fédéral a annoncé, le 31 juillet, l’octroi d’une aide financière de 58 253 $.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront de rénover le bâtiment afin d'assurer sa pérennité, puisqu'il devenait nécessaire de remplacer le revêtement de la toiture ainsi que les fenêtres.

Les rénovations comprennent aussi la réfection du plancher, des travaux électriques et l'aménagement d'une véranda à l'entrée, ce qui rendra le Pavillon du lac plus sécuritaire, plus écoénergétique et mieux adapté aux besoins des usagers.

«La contribution du gouvernement fédéral a définitivement été un appui non négligeable à la réalisation du projet de modifications du Pavillon du lac. Je tiens à souligner que le conseil municipal est grandement reconnaissant de l'aide financière reçue qui répond à un besoin exprimé par les citoyens de notre municipalité», a déclaré le maire de la municipalité témiscouataine, Claude Breault, par communiqué.

Le Pavillon du lac est une salle communautaire de 4 000 pieds carrés construite en 1987. Plusieurs activités y sont tenues par des comités, des organismes ou des citoyens, telles que des brunchs, des soupers, des tournois, des mariages, des réunions et des fêtes de famille.