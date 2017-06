Six bourses de 1 700$ pour les nouveaux élèves en Mécanique de véhicules lourds routiers

Les personnes qui s’inscriront au programme de Mécanique de véhicules lourds routiers au Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir, dans le but d’entamer leurs études en 2017 et en 2018, courront la chance de gagner l’une des six bourses de 1 700 $ disponibles.

Ce concours est une initiative de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). L’objectif est d’inciter les futurs travailleurs à s’orienter vers des domaines où la main-d’œuvre est insuffisante. Les bourses, offertes par la CPMT, sont attribuées à des établissements scolaires offrants des programmes d’études ciblés, pour lesquels les inscriptions sont en déficit. Au total, c’est environ 2 000 bourses qui seront remises à des élèves de partout au Québec inscrits à des programmes d’études professionnelles et techniques, comme celui ciblé au Pavillon-de-l’Avenir.

Les élèves qui souhaitent obtenir une bourse doivent respecter certaines conditions. Ils doivent avoir commencé leurs études dans le programme ciblé entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Ces personnes doivent évidemment répondre aux critères d’admission habituels, nécessaires à une inscription à ce programme d’études. Les boursiers seront par la suite sélectionnés, au hasard, par l’établissement d’enseignement, parmi les nouveaux inscrits. Les heureux élus recevront un premier versement de 500 $. Afin d’obtenir le second versement, soit 1 200 $, ils devront compléter leurs études dans un délai de trois ans, et ce, au même CFP.