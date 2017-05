Enfin un nouveau centre communautaire à Saint-Arsène

Après environ 10 ans de travail, un nouveau centre communautaire sera finalement construit à Saint-Arsène, moyennant un investissement global de 2,4 M$ de la part des gouvernements provincial, fédéral, et de la municipalité. Cinq autres projets de loisirs au Bas-Saint-Laurent ont aussi été annoncés, totalisant un investissement global de 7,3 M$.

«En 10 ans, l’état de la bâtisse ne s’est pas amélioré, elle n’était plus du tout sécuritaire, surtout au 2e étage. Le nouveau centre communautaire, on le bâtit pour 50 ans», a expliqué la maire de Saint-Arsène, Claire Bérubé. La Municipalité est prête à y contribuer à la hauteur de 815 000$. Le comité de financement a réussi à amasser 100 000$ déjà, afin de faire baisser la dette engendrée.

Le bâtiment actuel sera détruit, et la construction de la nouvelle infrastructure devrait débuter à l’automne prochain, selon Jean D’Amour, député de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Le nouveau centre communautaire comprendra une salle multifonctionnelle, une salle d’entrainement, des vestiaires et des espaces administratifs. En 2007, la bâtisse ne correspondait déjà plus aux besoins de la population. Il aura fallu attendre la condamnation en mars 2017 du bâtiment pour des raisons de sécurité, afin que le processus s’accélère et que des investissements soient annoncés.

«Il y a eu un gros travail de fait pour que plus de 66% du projet soit financé, et que les critères conviennent à la population. C’est parfois un peu plus long, mais on y est arrivés. Le fait que le bâtiment soit condamné a pesé lourd», explique Jean D’Amour. La maire de Saint-Arsène souhaite que les activités de loisirs soient disponibles dès l’an prochain dans le nouveau centre communautaire.

Claire Bérubé avait lancé un défi à Jean D'Amour, celui de porter le chandail emblématique de la levée de fonds pour le centre communautaire, portant l'inscription «Starsène». Il l'a revêtu sans problème lors de la conférence de presse du 26 mai.

AUTRES INVESTISSEMENTS

Saint-Jean-de-Dieu a aussi eu sa part du gâteau, avec un investissement de 110 000$ pour installer un appareil élévateur pour les personnes handicapées afin de leur permettre d’avoir accès au centre sportif. La Municipalité y contribuera pour 36 000$. Le reste sera déboursé par les gouvernements.

À Saint-Mathieu-de-Rioux, le projet de mise aux normes du centre communautaire totalisant 1,1 M$ a aussi été annoncé par le député Jean D’Amour. L’isolation, la structure, le plancher de la salle seront touchés, bref, le bâtiment sera revu au grand complet. La Municipalité devra débourser 384 000$.

Charlyne Cayer, de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska, a expliqué qu’un projet d’environ 274 000$ allait être mis en place pour doter les citoyens d’un lieu de rassemblement et d’équipements de loisirs. Saint-André devra débourser 91 000$, les gouvernements comblant le reste du financement.

Saint-Pascal a obtenu le financement pour le réaménagement de son centre communautaire, un projet de 3,2 M$, tandis que Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski, a reçu le financement pour se doter d’équipements de loisirs de proximité, pour un montant de 135 000$ dont elle déboursera le tiers.