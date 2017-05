Le Carrefour 50 + du Québec souligne ses 45 ans

C’est un moment important pour les Clubs des 50 ans et plus de la région puisque leur regroupement régional, le Carrefour 50 + du Québec, a célébré son 45e anniversaire d’existence lors de son 37e congrès tenu à Matane le 26 mai.

Sous le thème «Vision d’avenir», plus de 200 personnes ont participé à des ateliers et des activités diversifiées. Un plan stratégique découlera du résultat des ateliers et sera soumis en 2018. Et pour souligner cette vision d’avenir, la présidente Marielle Lavoie a dévoilé une épinglette qui représente un phare.

Le Carrefour 50 + du Québec regroupe 25 000 membres répartis dans 150 clubs de La Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine. Il compte 17 clubs au Témiscouata, une douzaine dans la MRC de Rivière-du-Loup et une dizaine sur le territoire des Basques. À l’occasion du congrès, on a d’ailleurs souligné l’appartenance à la région et la solidarité des membres envers leur association.

«Le Carrefour 50 + du Québec est la plus grande association d’ainés dans l’Est-du-Québec. Nous voulons dire à nos membres que nous sommes là, qu’ils peuvent compter sur leur regroupement. Nous voulons être proches de nos ainés, pour leur bienêtre. Nos objectifs sont de défendre les droits des ainés, les faire s’amuser et bouger, permettre aux gens de créer des liens et sortir de leur solitude», a souligné Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50 + du Québec.